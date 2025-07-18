Россиянин расправился с сожительницей и ее ребенком из-за квартиры

Во Внуково правоохранители задержали мужчину за убийство женщины из-за квартиры

Во Внуково правоохранители задержали мужчину, который 15 лет назад расправился с сожительницей и ее ребенком из-за квартиры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, все эти годы мужчина продолжал жить в этой квартире. При этом он сам сообщил в полицию о пропаже возлюбленной и падчерицы и делал вид, что страдает. Ранее мужчина был судим за хищение и разбой.

В 2010 году в Москве пропала девушка по имени Алиса и ее восьмилетняя дочь. Через полгода женщину обнаружили на дне озера в чемодане с привязанным в качестве груза унитазом. Ее личность смогли установить лишь в 2024 году. Ребенок до сих пор не найден.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор подростку за расправу над 14-летней подругой, ее матерью и псом породы шпиц.