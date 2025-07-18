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10:23, 18 июля 2025Силовые структуры

Россиянин решил работать на разведку другой страны из-за политических взглядов

В Феодосии ФСБ задержала мужчину за передачу данных о ПВО Киеву
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Феодосии сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который из-за политических взглядов начал работать на разведку Украины и передавать ей информацию. Об этом пишет ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он заключен под стражу.

Задержанный признался, что сам инициировал контакт в Службой безопасности Украины (СБУ) и стал выполнять их задания. По версии следствия, он сообщал Киеву о расположении средств противовоздушной обороны (ПВО), инфраструктуре местного порта, военных объект и другие данные. Фигурант заявил, что пошел на этот шаг из-за проведения спецоперации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани.

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