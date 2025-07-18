Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 18 июля 2025Силовые структуры

Россиянка решила судиться с Минфином

В Хабаровском крае женщина потребовала 2 млн рублей с Минфина за преследование
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Хабаровском крае местная жительница обратилась в суд с требованием взыскать в ее пользу два миллиона рублей с Министерства финансов России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судебных органов региона.

Эти деньги должны были стать компенсацией морального вреда из-за незаконного уголовного преследования. Женщина проходила подозреваемой по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а потом дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Суд решил, что россиянка достойна компенсации, так как ее незаконно подозревали в совершении преступления, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Из-за этого женщина долгое время находилась в стрессе. Однако сумму компенсации ей значительно уменьшили — суд обязал Минфин России выплатить женщине 60 тысяч рублей.

Ранее две жительницы Челябинской области в 38 лет узнали, что их воспитывали чужие люди из-за ошибке в роддоме. Две семьи потребовали от Минфина компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей каждой семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

    Во Франции возмутились переименованием бульвара Сталинград

    Ультиматум Трампа назвали предзнаменованием для достижения целей России

    Стало известно о новой вербовке Киевом наемников из Латинской Америки

    В силовых структурах рассказали об отказе ВСУ признавать гибель элитных бойцов

    На золотодобывающем участке в российском регионе использовался рабский труд

    В России предложили заморозить цены на ряд продуктов

    Ограничения на полеты сняли в двух российских аэропортах

    Студентку решили отчислить за секс с украинцем

    Россиян предупредили о подвохах с бесплатной диагностикой техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости