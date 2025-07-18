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17:16, 18 июля 2025Мир

Российские власти призвали Запад к диалогу вместо «раскручивания санкционной спирали»

Глава РФПИ Дмитриев: Россия призывает Запад к диалогу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия призывает западные страны к диалогу вместо ужесточения санкционного режима. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 000 санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что постпреды стран Европейского союза (ЕС) согласовали 18-й пакет санкций против России.

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