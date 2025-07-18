Российские войска ударили по военкомату в Днепропетровской области

ВС России ударили дроном по военкомату в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили дроном по военкомату в Каменском районе Днепропетровской области. Об этом сообщает в Telegram со ссылкой на социальные сети издание «Страна.ua».

«Враг ударил беспилотником по Каменскому району», — сообщил в социальных сетях глава местной областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что в результате атаки было повреждено административное здание, но не уточнил, что там располагался военкомат.

Ранее в Одессе задержали женщину, которая попыталась устроить взрыв у военкомата рядом с Домом Профсоюзов. Отмечается, что во время задержания были слышны выстрелы.