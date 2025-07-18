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07:21, 18 июля 2025Россия

Российский боец рассказал о ликвидации снайпером 30 дронов

РИА Новости: Снайпер за боевой выход уничтожил более 30 БПЛА «Баба-Яга»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский снайпер за боевой выход, длившийся три месяца, уничтожил более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга». Об этом рассказал боец с позывным Беня в беседе с РИА Новости.

«За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых "Баба-Яга", было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», — рассказал Беня.

По его словам, слабым местом данных БПЛА являются аккумуляторы. Боец подчеркнул, что для поражения цели достаточно одного попадания по данной части устройства.

Ранее снайпер с позывным Заяц рассказал, что военно­служащие отдельной роты 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» за последние три месяца уничтожили более 70 украинских дронов типа «Баба-Яга».

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