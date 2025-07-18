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20:17, 18 июля 2025Экономика

Российской семье пришлось спасаться под столом от града размером с кулак

В Воронежской области семье пришлось спасаться от града под столом
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Воронежской области семье пришлось спасаться под столом от града размером с кулак. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

В минувшее воскресенье, 13 июля, семья с детьми поехала готовить шашлыки в село Нижняя Катуховка. Вечером поднялся сильный ветер и началась гроза с мощным градом, который пробил крышу беседки. Родители спрятали детей в доме, но сами укрыться не успели, так как были заняты уборкой посуды со стола. В результате супругам пришлось укрыться от осадков под столом.

По словам жителей села, град также разбил стекла и повредил крыши в других зданиях. На одной из машин появилось более 500 вмятин. Всего в населенном пункте пострадали 51 авто и около 300 домов, а также детский сад, школа и магазины. Власти ввели режим ЧС.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на предстоящие выходные.

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