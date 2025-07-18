Семьи бойцов ВСУ вышли на Майдан

Нардеп Дмитрук: Семьи без вести пропавших бойцов ВСУ вышли на Майдан в Киеве

Семьи без вести пропавших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на Майдан в Киеве. Об этом сообщает в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся за границей, Артем Дмитрук.

«Выплаты вообще не поступают либо идут с большими задержками. По их словам, чтобы получить деньги, людям приходится месяцами собирать справки», — рассказал нардеп о причинах недовольства.

Один из протестующих в форме ВСУ также раскритиковал нового министра обороны Дениса Шмыгаля за то, что он до сих пор не прояснил свою позицию по выплатам за ранения.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ. До того бывший украинский боец объяснил жадностью Киева отказ вывозить тела погибших с поля боя.

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