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16:48, 18 июля 2025Экономика

Собчак задолжала налоговой более 5 миллионов рублей

Ресторан журналистки Ксении Собчак задолжал ФНС 5,6 млн рублей
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ресторан журналистки Ксении Собчак задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».

По его данным, речь идет о заведении общественного питания SHE, которое работает под ООО «ФИШ». Телеведущая является учредителем этого юридического лица.

Согласно информации источника, в апреле 2025 года задолженность компании по налогам составляла 1,3 миллиона рублей. По состоянию на май размер долга достиг 5,6 миллиона. 2,2 миллиона рублей из этой суммы — налог на прибыль, 1,3 миллиона — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 1,5 миллиона рублей — страховые взносы, 95 тысяч — НДС, 460 тысяч рублей — пени.

В публикации подчеркивается, что за 2024 год организация заработала 402,4 миллиона рублей, прибыль составила 58,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что психолог Инна Мирная оценила образ Ксении Собчак. По ее словам, журналистка не предала себя ради социальных норм.

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