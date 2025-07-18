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13:28, 18 июля 2025Ценности

Психолог оценила образ Ксении Собчак

Психолог Мирная: Образ телеведущей Ксении Собчак — интеграция личности
Екатерина Ештокина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Психолог Инна Мирная оценила образ российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

По словам специалистки, Собчак сохраняет в себе юную, легкую и игривую часть, что характеризует интеграцию ее личности. При этом психолог подчеркнула, что знаменитость не предала себя ради социальных норм. «Она взрослая, но не загнанная в рамки. И тем самым вдохновляет других: можно жить по своим правилам, без возрастного ценза», — пояснила Мирная.

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Кроме того, эксперт обратила внимание на слова Собчак о том, что, несмотря на зрелость и уверенность, внутри нее по-прежнему живет «блондинка в шоколаде» из нулевых и «хулиган».

Можно не соглашаться с Ксенией, спорить о ее подходах к жизни и самоиронии. Одно точно: она не играет. Она живет честно, и эта честность — когда ты не боишься показать, что в тебе все еще живет та самая девочка с дерзким взглядом — дорогого стоит. Быть собой — это не всегда быть удобной. Но это всегда — быть живой

Инна Мирнаяпсихолог

Ранее в июле образ Собчак в стиле 90-х вызвал споры в сети. 43-летняя звезда демонстрировала темно-синюю спортивную кофту бренда Martine Rose с зелеными и красными вставками.

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