Сообщения о штрафах за передачу сим-карт родственникам не подтвердились

Сообщения о штрафах за передачу сим-карт родственникам оказались фейком

Политолог Александр Семченко в своем Telegram-канале в среду, 16 июля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что Госдума якобы утвердила штрафы за передачу сим-карты другому человеку, включая родственников и детей. Однако данная информация не подтвердилась и оказалась фейком.

«Размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч — для юридических. Кроме того, под запрет может попасть и использование домашнего VPN», — говорилось в посте. В качестве подтверждения изложенных сведений Семченко привел скриншот выдержки из официального документа.

Реальные поправки к закону «О транспортно-экспедиционной деятельности» о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам направлены не против обычных граждан, а против мошенников. Автор поправок, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин объяснил, что данные изменения не будут распространяться на случаи передачи номеров близким родственникам. По его словам, наказание возможно только в том случае, если будет доказано, что человек сознательно и умышленно нарушил закон — то есть, передал сим-карту или доступ к аккаунту третьим лицам с целью противоправных действий. «Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или сим-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам — супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам», — заключил он.

В свою очередь представлявший на заседании Госдумы поправки депутат Александр Тетердинко подчеркнул, что они не запрещают использование VPN-сервисов. «Законопроект устанавливает административную ответственность за целенаправленный поиск таких [экстремистских] материалов. И не просто поиск, но и получение доступа. То есть, если вы где-то там, как говорится, загуглили и вам в строке поиска этот материал вылез, но вы целенаправленно не стали заходить, не ознакомились с ним, никак его не использовали, вы под эту статью не попадете», — разъяснил депутат.

В Минцифры России отметили, что предложенные меры направлены исключительно на защиту граждан от кибермошенничества и создание безопасной цифровой среды. «Они помогут бороться со злоумышленниками и не затронут добросовестных пользователей. Так, например, штрафы за передачу сим-карт третьим лицам снизят вероятность использования чужих номеров мошенниками. При этом передать номер близким и родственникам или дать позвонить знакомому будет можно», — добавили в ведомстве.

Утверждения, что россиян будут штрафовать за передачу сим-карт родственникам, не получили широкого распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовал официальные сведения с разъяснениями авторов данной инициативы, в их числе оказались «Коммерсантъ», ТАСС, РБК.

Украинский политолог распространил сообщения о том, что Госдума якобы утвердила штрафы за передачу сим-карты родственникам. Данная информация оказалась недостоверной — авторы инициативы разъяснили, что штрафы предусмотрены исключительно для тех граждан, которые передали сим-карту третьим лицам с целью противоправных действий.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».