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14:14, 18 июля 2025Бывший СССР

Сотрудник ТЦК убил мобилизованного

Сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного и выбросил его на плац
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мобилизованного, от которого отказались воинские части, сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) забил насмерть в автобусе. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

По информации издания, несколько ТЦК отказались признавать мобилизованного мужчину годным из-за его алкогольной зависимости и варикоза. После этого, когда сотрудники военкомата отвозили мужчину на автобусе, он приобрел себе алкоголесодержащий энергетик и начал буйно себя вести. Мобилизованный не выполнял приказы, за что один из сотрудников ТЦК начал его избивать и бить электрошокером.

Издание сообщает, что, совершив убийство, сотрудник ТЦК выбросил тело мобилизованного на плац сборного пункта и пошел по делам. Печерский районный суд Киева оставил его под стражей. Военкома подозревают в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по «поставке мобилизационных ресурсов».

Ранее полиция Черниговской области задержала мобилизованного мужчину, подозреваемого в расстреле военных. Сообщается, что на территории учебного центра подозреваемый начал стрелять в инструкторов.

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