Совладелец Совкомбанка решил продать свою долю на «Авито»

«Ъ»: Совладелец Совкомбанка Клюкин продает свою долю в 5 процентов через «Авито»

Один из старейших миноритарных акционеров Совкомбанка Михаил Клюкин собирается полностью продать свой пакет (около пяти процентов) и для этого разместил объявление на сервисе «Авито». Об этом со ссылкой на источники, подтвердившие личность реального продавца, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что автор объявления не предоставил подтверждающих документов о владении акциями, но сообщил, что площадка выбрана «с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей».

Совкомбанк входит в список системно значимых кредитных организаций Центробанка. В первом квартале по активам и капиталу он занимал девятое место в России. В объявлении указано, что к продаже предлагается акции MКAО «Coвко Kaпитал Пapтнepc», бенефициара ПАO «Сoвкoмбaнк».

Представитель продавца добавил, что, помимо объявления на «Авито», предложение направлено всем акционерам «Совко Капитал Партнерс». По его словам, владелец хотел бы продать пакет в одни руки, потому что это имеет дополнительную стоимость для покупателя. Конкретная стоимость актива определится во время переговоров с тем, кто заинтересуется.

Участники рынка рассказали, что пакет предлагается к продаже уже давно, но так как его цена превышает рыночную, сложившуюся на Мосбирже, желающих по-прежнему нет. С учетом курса акций стоимость доли в пять процентов начинается от 17 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что продажа настолько крупного пакета с премией выглядит не слишком реальной, напротив, обычно такие сделки проходят с дисконтом. Кроме того, владелец пяти процентов компании не сможет оказывать влияние на управленческие решения, поэтому стратегическая ценность пакета остается под вопросом.

По их мнению, выставление на «Авито» стало рекламной акцией для привлечения внимания и скорее связно с желанием сформировать базу для будущих переговоров.

