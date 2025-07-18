Стало известно о больших потерях ВСУ в Харьковской области

ТАСС: ВСУ понесли большие потери у Мелового в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

Уточняется, что речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке (ОШП) ВСУ. Он участвует в боях у населенного пункта Меловое.

«В соцсетях вдовы украинских солдат подтверждают существенные потери 425-го ОШП на данном участке фронта, публикуя сообщения о поиске пропавших без вести вэсэушников», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Купянском в Харьковской области. Сообщалось, что российские военные разбивают технику и живую силу противника в ходе активных боев.