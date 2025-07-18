Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

Экс-замминистра обороны Попов начал тратить на дачу деньги МО после начала СВО

Экс-заместитель министра обороны России Павел Попов начал нести повышенные расходы на дачу после начала спецоперации на (СВО) на Украине. Речь об участке в Московской области, который он начал обустраивать на деньги МО и парка «Патриот», уточняется в материалах дела, передает РИА Новости.

«Попов, [Владимир] Шестеров и [экс-директор парка "Патриот" Вячеслав] Ахмедов, объединившись в организованную группу, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий... желая незаконно обогатится, совместно и согласовано совершили на территории Одинцовского района Московской области противоправное деяние в период с мая 2022 года по 15 июля 2024 года», — указано в судебных документах.

Когда дело было рассмотрено по существу, в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития министерства Шестерова отдельно подчеркнули, что преступление совершалось в период СВО.