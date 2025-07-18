Стало известно о возможном уходе критикующего Запад сенатора из Совета Федерации

РБК: Критикующий Запад сенатор Климов может уйти из Совета Федерации

Критикующий Запад сенатор Андрей Климов может уйти из Совета Федерации. О такой возможности стало известно РБК.

Глава комиссии по иностранному вмешательству представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края.

Один из собеседников канала, знакомый с ситуацией, отметил, что Климов может быть не переназначен. Другой источник уверяет, что сенатора не хочет больше видеть в Совфеде руководство палаты.

Место представителя Пермского края может понадобиться другой фигуре, которую в Совфеде захотела пристроить администрация президента, утверждает еще один собеседник РБК.

До этого сенатор Климов рассказал «Ленте.ру», что США не могут ставить России ультиматумы.

Он напомнил, что, как и США, Китай, Индия и Россия являются крупнейшими государствами по объему валового продукта — отношения трех стран взаимовыгодны, и они не разорвутся из-за санкций и пошлин Вашингтона.