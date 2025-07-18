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16:21, 18 июля 2025Наука и техника

Т-Банк выпустил аналог DeepSeek

T-Банк выпустил языковую модель T-Pro 2.0 — аналог DeepSeek
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Группа «Т-Технологии» (компания Т-Банка) представила первую в России большую языковую модель T-Pro 2.0. Разработка, которую называют аналогом DeepSeek, получила гибридный режим рассуждений, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Новая модель может решать сложные аналитические задачи, рассуждать структурно, планировать свои действия, а также выдвигать и опровергать гипотезы.

«Именно ризонинговые модели показывают автономность: на их основе строят ИИ-агентов, которые выполняют задачи по обработке сложных клиентских обращений, автоматизации рутинной офисной работы и написанию кода», — сказал представитель «Т-Технологий».

Он пояснил, что моделям прошлого поколения можно дать автономную задачу, которую человек решает за 30 секунд, а новая разработка способна решить задачу, на которую у человека уходит в среднем восемь минут. Также в компании рассказали, что для работы T-Pro 2.0 потребуется вдвое меньше вычислительных мощностей, чем для китайских моделей Qwen3 и DeepSeek R1-Distil.

В марте стало известно, что глава Apple Тим Кук похвалил модель искусственного интеллекта DeepSeek. Он назвал китайскую разработку превосходной.

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