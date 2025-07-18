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21:13, 18 июля 2025Из жизни

Преподавательница университета потребовала у студенток кровь за зачеты

На Тайване преподавательница заставляла студенток сдавать кровь за зачеты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

На Тайване разразился скандал вокруг преподавательницы, принуждавшей студенток к сдаче крови. Об этом сообщает South China Morning Post.

61-летняя Чжоу Тай-ин, тренер женской футбольной команды Национального педагогического университета Тайваня, заставляла игроков сдавать кровь до 200 раз для получения зачетов. «Это была настоящая кровь и пот за оценки», — заявила одна из пострадавших студенток.

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Университет уволил тренера. В своем письменном извинении Чжоу выразила сожаление по поводу причиненных страданий, но общественность сочла это недостаточным. Местные власти потребовали от университета принять дополнительные меры.

Ранее в Китае подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его за болтовню с одноклассниками. После 200 приседаний он упал без сил. Позже у него диагностировали рабдомиолиз и повреждение печени.

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