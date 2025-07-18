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17:00, 18 июля 2025Экономика

Участок монорельса полностью пропадет из Москвы

«Мостранспроект»: Участок монорельса перед ВДНХ полностью демонтируют осенью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Участок бывшего монорельса от станции «Выставочный центр» до станции «Улица Сергея Эйзенштейна» полностью пропадет из Москвы осенью 2025 года. Его демонтируют, чтобы не перекрывать вид на главный вход ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИИ «Мостранспроект» Владимира Титова.

«Осенью демонтаж будет завершен… Полностью, вместе с балками, опорами и станцией "Улица Сергея Эйзенштейна"», — заявил глава проектного института. Сохранить собираются участок от станции «Тимирязевская» до станции «Выставочный центр» — там появятся кафе, пространства с бесплатным Wi-Fi и другая инфраструктура для досуга.

«В жаркую погоду для спортсменов будут установлены питьевые фонтанчики, для озеленения будет использоваться автополив и обогрев в холодное время года», — уточнил Титов. Он добавил, что будущий высотный парк обеспечат дополнительными лестничными спусками — количество входов увеличится вдвое.

Московский монорельс завершил свою работу 28 июня. Вместо него в столице сделают уникальный парк на высоте шести метров.

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