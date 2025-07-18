Уехавшему из России Лагутенко пришлось выступать в США ради ремонта дома

Троицкий: Лидер «Мумий Тролль» Лагутенко выступал, чтобы отремонтировать дом

Музыкальный критик Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) рассказал, что уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выступает, чтобы отремонтировать свой дом в Лос-Анджелесе. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Критик заявил, что Лагутенко пришлось давать концерты в США, чтобы заработать денег на эти цели.

«Они впервые за долгое время ездили на гастроли, потому что дом Лагутенко в Лос-Анджелесе был сильно поврежден во время лесных пожаров. Чтобы собрать деньги, он выступал в Штатах с новой командой», — сообщил Артемий.

Также он назвал лидера «Мумий Тролля» хорошим поэтом, несмотря на то, что раньше относился к его творчеству не слишком серьезно. «Ну типа это все кровь, пот и слезы, попса. Это не так», — добавил журналист.

Ранее стало известно, что в Госдуме предсказали реакцию россиян на возвращение уехавших артистов. По словам депутата Елены Драпеко, россияне примут возвращение артистов, не финансировавших ВСУ.

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