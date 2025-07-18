«Ъ»: Производство и потребление цемента в РФ упало из-за спада в строительстве

По итогам первого полугодия 2025 года потребление цемента в России упало на 8,6 процента, до 28,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные «Союзцемента» (объединяет крупнейших производителей) пишет «Коммерсантъ».

В последние месяцы ситуация усугубляется. Так, в мае падение достигло 9,8 процента, а в июне — 11,8 процента. Производство цемента за полгода упало на 9,9 процента.

Директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев отмечает, что компании пришлось останавливать работу завода «Белгородский цемент», так как спрос на продукцию рухнул.

Исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий объяснил ситуацию падением объемов инфраструктурного строительства, что, в свою очередь, связано с попыткой правительства сократить бюджетные расходы. Другим фактором эксперты называют спад на первичном рынке жилья, что ведет к провалу в строительстве.

Как отмечают в «Союзцементе», за шесть месяцев заметнее всего снижение на юге России (минус 14 процента). Далее идут Урал (13 процентов), Сибирь (11 процентов), Северный Кавказ и Приволжье (10 процентов).

Еще одной проблемой в организации называют рост импорта. С начала года объем поставок цемента из-за рубежа увеличился на 5,8 процента, до 1,9 миллиона тонн. Например, Россия все чаще закупает цемент в Белоруссии и Иране, которые также находятся под санкциями и испытывают проблемы с экспортом.

По мнению Усольцева, далее ситуация ухудшится. В «Союзцементе» ожидают падение потребления по итогам года на 5,7-12,3 процента.

Ранее сообщалось, что на фоне роста поставок стальной продукции из Китая в Россию крупнейшие отечественные производители стали сокращают производство из-за низкого спроса.