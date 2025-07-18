Депутат Болгарии Петков: После слов мэра Львова об обмене воинов нужен трибунал

После слов мэра Львова Андрея Садовова, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нужно созвать трибунал. Об этом заявил болгарский депутат Иван Петков, указав на то, что Украину контролируют нацисты, его слова приводит РИА Новости.

«Издевательство над останками героев — это проявление бессилия проигравших. В Болгарии есть такая поговорка: "Змея кусает больнее всего, когда умирает"», — выразил мнение парламентарий.

По его словам, важно понимать, поддерживает ли Европа подобные действия Киева. «Нам нужны ответы и трибунал для таких людей», — подчеркнул Петков.

Кроме того, депутат назвал авторов этой инициативы безбожниками, отметив, что заявления мэра Садовова — это проявление нацизма.

«Погибшие во Второй мировой войне на украинской территории отдали свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. И они по праву были погребены на этом месте», — заключил Петков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов на украинских военных. Она назвала украинские власти вурдалаками за готовность осквернить память собственных предков.