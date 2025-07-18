В Киеве выступили с жутким предупреждением

Соскин: Обещанной Трампом Украине ПВО хватит только для укрытия Киева

Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, она не окажет никакого влияния на положение Украины в противостоянии с Россией.

»Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну Киев прикрыть», — отметил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег. Он добавил, что это решение является политическим жестом, продиктованным тем, что президенту США Дональду Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта».

