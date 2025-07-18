Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:08, 18 июля 2025Бывший СССР

В Киеве выступили с жутким предупреждением

Соскин: Обещанной Трампом Украине ПВО хватит только для укрытия Киева
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, она не окажет никакого влияния на положение Украины в противостоянии с Россией.

»Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну Киев прикрыть», — отметил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег. Он добавил, что это решение является политическим жестом, продиктованным тем, что президенту США Дональду Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Девственница победила переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю

    В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

    Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

    Вирусолог предостерег от купания в Москве-реке

    В США призвали Трампа осознать положение Украины

    В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

    Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

    В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

    В Киеве выступили с жутким предупреждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости