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02:18, 18 июля 2025Экономика

В России планируют аннулировать ряд сертификатов на товары из ЕАЭС

Путин поручил аннулировать сертификаты на товары из ЕАЭС, выданные с нарушениями
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца 2025 года разработать механизм, позволяющий аннулировать сертификаты на товары из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые были выданы с нарушениями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о документах об оценке соответствия продукции, выданных «с нарушением обязательных требований либо установленных процедур подтверждения соответствия продукции». Также правительству поручили разработать механизм изъятия данной продукции с российского рынка.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что доля контрафакта на российских онлайн-площадках в категориях одежды и обуви достигает 25-30 процентов.

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