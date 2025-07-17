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09:25, 17 июля 2025Экономика

Четверть одежды и обуви на онлайн-площадках в России назвали контрафактом

Глава Роскачества Протасов заявил о 25 % контрафакта в одежде и обуви в онлайне
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Доля контрафакта на российских онлайн-площадках в категориях одежды и обуви достигает 25-30 процентов. Об этом РИА Новости рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Он объяснил, что для сокрытия факта происхождения обуви могут использоваться фиктивные производства. Например, государственная комиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривала случай с обувными фабриками в Москве и Московской области. На бумаге их было около 450, но самого производства найти не удалось.

Такие «предприятия» нужны для легализации импортного товара, ввезенного в том числе из стран Евросоюза в России в качестве продукции отечественного производителя.

По мнению Протасова, схемы в конечном итоге удастся закрыть в том числе с использованием действующих систем маркировки. Сроки победы над контрафактом глава Роскачества не назвал.

Ранее «Известия» выяснили, что система маркировки «Честный знак», которая с 2016 года вводится для защиты товаров от фальсификата и подделок, привела к появлению рынка продажи таких кодов. В частности, марка на продукцию одного конкретного производителя обуви обойдется продавцу в 13,5 тысячи рублей, ее выдача не включает в себя проверку качества и оригинальности товара.

До этого Минпромторг признал, что треть выдаваемой за легально произведенную в России обувь на самом деле либо выпущена незаконно, либо завезена из-за рубежа под видом отечественной.

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