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14:29, 18 июля 2025Экономика

В России подешевел популярный бахчевый плод

АКОРТ: Арбузы в России подешевели на 17 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

В середине июля арбузы в России подешевели на 17 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это выяснили эксперты Ассоциации компаний розничной торговли. Их выводы процитировало ТАСС.

В сетевой рознице стоимость этих бахчевых плодов начинается от 30 рублей за килограмм. Некоторые ретейлеры уже снизили цены и до 20 рублей. В то же время минимальная стоимость дынь осталась на том же уровне, что и год назад — 99 рублей за килограмм.

Как заявил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, в 2025 году сезонный фактор сказался на ценах раньше, поэтому и цены популярных бахчевых оказались ниже прошлогодних. Кроме того, свою роль сыграл рост поступлений от местных производителей и расширение поставок.

Ранее снижение цен на арбузы и дыни во второй декаде июля предсказывал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в течение месяца стоимость дыни может снизиться в полтора, а арбуза — в 2-2,5 раза.

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