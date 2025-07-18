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18:01, 18 июля 2025Экономика

В России задумались о локализации пива

Роскачество разработает критерии для признания российского происхождения пива
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины ЕС

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает РИА Новости.

Профильные ведомства задумались о разработке требований к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива. В случае, если он составит не менее 95 процентов, его могут признать «Пивом России» и соответственно продвигать. Проект стандарта планируют представить до конца года.

Ближайшей аналогией к стандарту локализации пива называют ФЗ о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России». Нововведения направлены на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива.

По итогам первых трех месяцев 2025 года главным иностранным поставщиком пива на российский рынок оказался Китай. Экспортеры этой страны отгрузили напитка на 7,1 миллиона долларов. В годовом выражении поставки увеличились в 1,9 раза. Германия же снизила отгрузки почти в пять раз, а Чехия — втрое. Обе европейские страны заработали на поставках этого вида алкоголя в РФ по 3,8 миллиона долларов. Главной причиной резкого сокращения импорта из ЕС аналитики назвали увеличение пошлин на ввоз в страну пива из недружественных стран.

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