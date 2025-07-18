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15:02, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о невыполнении Украиной стамбульских договоренностей

Депутат Чепа: Украина не до конца выполнила свои обязательства после Стамбула
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинская сторона не до конца выполнила свои условия стамбульских соглашений, и это было связано с тем, что они сами очень затягивали процесс, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Они всячески затягивали этот процесс под различными предлогами. Были оговорены какие-то количественные вещи, это связано и с телами, и с военнопленными, и с ранеными. При этом выполнение условий второго раунда переговоров в Стамбуле не было главным для начала третьего раунда, который так и не наступил. Идет подготовка, но пока продвижение крайне медленное», — объяснил Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости придать динамику переговорному процессу являются позитивным сигналом.

Также сообщалось, что Россия завершила передачу тел бойцов ВСУ согласно договоренностям, заключенным в ходе переговоров сторон в Стамбуле.

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