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12:56, 18 июля 2025Бывший СССР

В Кремле уловили позитивные сигналы от Зеленского

Песков назвал призыв Зеленского «придать динамику переговорам» хорошим сигналом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости придать динамику переговорному процессу являются позитивным сигналом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это позитивный сигнал. Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже выступаем за то, чтобы придать переговорному процессу динамику», — сказал он.

Ранее Зеленский потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада.

Утром 18 июля Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

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