В российском городе вскрылось ограбление в стиле GTA

В Петербурге задержали двух мужчин, избивших и ограбивших прохожего

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которые избили и ограбили прохожего в стиле популярной игры GTA. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, фигуранты — 38-летний житель Пензенской области и 29-летний гражданин Беларуси. На набережной Фонтанки они встретили 24-летнего мужчину из Астраханской области. Они неожиданно ударили мужчину в лицо, а когда он упал, забрали iPhone и одноразовую электронную сигарету, а потом сбежали. Однако один из них вернулся к пострадавшему и помог ему прийти в себя.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Ранее сообщалось, что туриста, отдыхавшего в Таиланде, домогались и ограбили две трансгендерные женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).