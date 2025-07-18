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09:10, 18 июля 2025Россия

В российском летнем лагере пытались задушить десятилетнюю школьницу

В Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить в летнем лагере
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В летнем лагере в селе Тоболово Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить. Об этом рассказала мать пострадавшей россиянки в группе «вИшиме.орг» во «ВКонтакте».

Девочка пояснила, что на нее напала 15-летняя учащаяся, которая не является вожатой. Она зажала младшую в углу на втором этаже и стала душить.

Как выяснила родительница, обидчица ее ребенка учится в коррекционной школе и воспитывается в неблагополучной семье.

Женщина поделилась, что после случившегося девочка не может прийти в себя. Семья обратилась в полицию.

В администрации Ишимского района начали проводить проверку по факту произошедшего с несовершеннолетней, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области 12-летнюю школьницу окружили и жестоко избили сверстники.

ЖЗЛ
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