В российском регионе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции

В Ленобласти закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции у сотрудников

В Ленинградской области закрыли детский лагерь «‎Военмех» из-за вспышки инфекции у сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Ленобласти и Санкт-Петербургу.

«В ДОЛ "Военмех" введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Уже определяют круг контактных лиц для дальнейшего обследования. При этом какой именно инфекцией заразились сотрудники в пресс-службе не уточнили.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.