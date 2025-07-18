Ветерану СВО с циррозом печени забыли сообщить о постановке в очередь на трансплантацию

Ростовскому бойцу с циррозом не сказали о постановке в очередь на трансплантацию

В Ростовской области ветерану специальной военной операции (СВО) Юрию Заблоцкому с циррозом печени забыли сказать о постановке в очередь на трансплантацию. Об этом сообщил региональный портал 161.ru.

По сведениям издания, Минздрав Ростовской области внес россиянина в лист ожидания на пересадку органа еще в марте. Однако врачи, лечащие бойца Заблоцкого, почему-то об этом не знали.

Мужчина обратился за помощью к журналистам, а также в фонд «Защитники Отечества». После вмешательства в ситуацию сотрудницы фонда военному объявили, что комиссию по отбору лечащихся на трансплантацию проводят по мере подготовки и обследования пациентов.

Как отметили представители Минздрава, пока подходящего донора для Заблоцкого не нашлось. Пока же ветерану посоветовали следовать предписаниям докторов.

Ранее стало известно, что боец спецоперации оказался втянут в скандал с ГИБДД в Воронежской области из-за бывшей жены и сына.