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12:22, 18 июля 2025Россия

Ветерану СВО с циррозом печени забыли сообщить о постановке в очередь на трансплантацию

Ростовскому бойцу с циррозом не сказали о постановке в очередь на трансплантацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex_video70 / Shutterstock / Fotodom

В Ростовской области ветерану специальной военной операции (СВО) Юрию Заблоцкому с циррозом печени забыли сказать о постановке в очередь на трансплантацию. Об этом сообщил региональный портал 161.ru.

По сведениям издания, Минздрав Ростовской области внес россиянина в лист ожидания на пересадку органа еще в марте. Однако врачи, лечащие бойца Заблоцкого, почему-то об этом не знали.

Мужчина обратился за помощью к журналистам, а также в фонд «Защитники Отечества». После вмешательства в ситуацию сотрудницы фонда военному объявили, что комиссию по отбору лечащихся на трансплантацию проводят по мере подготовки и обследования пациентов.

Как отметили представители Минздрава, пока подходящего донора для Заблоцкого не нашлось. Пока же ветерану посоветовали следовать предписаниям докторов.

Ранее стало известно, что боец спецоперации оказался втянут в скандал с ГИБДД в Воронежской области из-за бывшей жены и сына.

ЖЗЛ
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