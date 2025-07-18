Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО

«Ъ»: Военные врачи предстанут перед судом за поборы с раненых участников СВО

Военный суд в Краснодаре рассмотрит два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Министерства обороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медицинского учреждения, которые, по версии следствия, брали деньги за оформление документов на выплаты участникам специальной военной операции (СВО).

Источники издания рассказали, что медики требовали с раненых солдат деньги за выдачу формы №100, которая подтверждает получение травм в зоне боевых действий. Отмечается, что этот документ открывает доступ к компенсациям, которые ранее достигали трех миллионов рублей. За оформление одной формы фигурировавший в другом уголовном деле подозреваемый требовали один миллион рублей.

В получении взяток обвиняются бывший начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель Денис Симанчук, а также начальник поликлиники Леонид Назаренко. Обвинения также выдвинуты против троих военных, которые передавали деньги, и трое посредников, в том числе двое гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что В Краснодарском крае сотрудники ГАИ требовали взятку с россиян, которые гнали «Буханку» на нужды специальной военной операции.