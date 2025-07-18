Взрыв прогремел на севере Украины

Взрыв прогремел в Сумах днем 18 июля после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.
Сообщение о взрыве появилось в 12:53 мск 18 июля. В 8:35 мск в области была объявлена воздушная тревога.
Военно-воздушные силы Украины заявили о вероятности пуска корректируемых авиабомб ВС России. Чиновники пока не комментировали факт взрыва.
Ранее ВС России поразили аэродром Вооруженных сил Украины «Орехово» в Днепропетровской области. Уточняется, что на нем размещались вертолеты украинских военных.