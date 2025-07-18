Заехавший в гараж водитель спас россиянку от маньяка с ножом

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего в гаражах на девушку

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего в гаражах на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в начале июля в Каменске-Уральском девушка шла на работу через территорию гаражей, ей навстречу вышел мужчина. Он сразу набросился на нее с лезвием и нанес не менее десяти ударов в живот, грудь и шею. Проезжавший мимо водитель заметил происходящее и сразу вызвал оперативные службы. Нападавший успел скрыться.

Девушку оперативно доставили в медицинское учреждение и провели операцию. Нож не задел жизненно важные органы, но повредил вену на плече. Хирургам удалось спасти пострадавшую.

Сотрудники полиции на следующий день задержали нападавшего. Им оказался местный житель, который не смог объяснить причину поступка.

Ранее сообщалось, что мужчина отделался условным сроком за жестокое нападение с ножом на россиян.