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20:37, 18 июля 2025Ценности

Жена Александра Петрова показала фигуру в откровенном наряде спустя три месяца после родов

Жена Александра Петрова Виктория Антонова показала фигуру в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @viktoriyaantonova_

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова показала фигуру в откровенном наряде спустя три месяца после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя возлюбленная 35-летнего артиста предстала в размещенном ролике в кремовом мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.

При этом избранница звезды распустила завитые в мелкие кудри волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Известно, что супруги проводят отпуск в Барселоне, Испания.

В декабре 2024 года жена Александра Петрова делилась откровенными снимками во время беременности. Она публиковала серию фото с отдыха на Мальдивах.

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