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07:15, 18 июля 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами попала в объектив папарацци в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Британская телеведущая Майя Джама попала в объектив папарацци в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами отдохнула на Ибице вместе с возлюбленным, португальским футболистом Рубеном Диашом. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини цвета хаки с парео на бедрах.

На ней также были солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе золотые браслеты. В то же время от макияжа Джама отказалась.

В июне Майя Джама также снялась в откровенном образе в реалити-шоу «Остров любви». Тогда телезвезда выбрала для съемок кружевное платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье.

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