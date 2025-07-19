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12:05, 19 июля 2025Из жизни

Американец забыл снять цепочку и не выжил

В Нью-Йорке мужчину засосало в аппарат МРТ из-за неснятой цепочки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина не выжил после того, как его затянуло в аппарат МРТ. Это случилось из-за неснятой металлической цепочки, сообщает ABCNews со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина посетил клинику в Уэстбери, штат Нью-Йорк. Известно, что 61-летний американец решил зайти в кабинет, где проходила магнитно-резонансная томография (МРТ). Его затянуло в аппарат из-за крупной металлической цепочки, которая была у него на шее. Американца госпитализировали в критическом состоянии, позже он расстался с жизнью из-за полученных травм.

Пациентам рекомендуется снять ювелирные изделия и другие металлические объекты перед сканированием на МРТ, в противном случае они могут получить травму или ожог.

Ранее стало известно о пациенте стоматологии в Московской области, который проглотил инструмент стоматолога от страха лечения.

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