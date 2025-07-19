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08:08, 19 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады ответил на сообщения о планах США по свержению Зеленского

Дмитрук: Есть 2 варианта, чтобы заменить Зеленского на Залужного по плану США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Существует всего два варианта, как экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне занимающий должность посла в Великобритании Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского на посту президента республики. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, отвечая на сообщения о планах США по свержению действующего украинского лидера.

«Президент в Украине — это выборная должность. Его не может просто "сменить" кто-то по политическому решению», — напомнил нардеп. Согласно конституции, если Зеленский сложит полномочия, исполняющим его обязанности будет назначен председатель Рады Руслан Стефанчук или, если это невозможно — любой народный депутат.

Залужный же не занимает конституционно значимую должность, которая позволила бы автоматически передать ему власть.

«Варианта может быть только два. Первый — сценарий формирования временного переходного правительства, в которое Залужный может быть введен с особым статусом и функциями», — рассказал Дмитрук. Такое возможно особенно в условиях чрезвычайного положения и при международной поддержке.

Второй путь — силовой, пишет парламентарий. Однако это будет не правовая, а политико-революционная схема, в результате которой Залужный станет лидером переходного периода. Легитимность этого метода будет зависеть от признания международным сообществом.

«Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством. Ну и конечно нужно понимать, что Путин будет встречаться только с легитимным лидером для согласования мира», — подчеркнул Дмитрук.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Залужный сейчас рассматривается Вашингтоном как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Его назначение на должность президента Украины может произойти через несколько месяцев.

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