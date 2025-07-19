Девушка стала гастролировать с бродячим цирком и рассказала о новой жизни

Британка по имени Эмейла рассказала, как она попала в ряды артистов бродячего цирка в 21 год. О ее новой жизни пишет The Sun.

По словам 24-летней Эмейлы, в детстве она занималась воздушной гимнастикой, но никогда не мечтала выступать именно в цирке. Девушка поступила в университет, но через некоторое время узнала о вакансии танцовщицы и ассистентки фокусника в бродячем цирке. Отбор проводила та же женщина, которая в свое время оценила талант Эмейлы в гимнастике. Девушке удалось его пройти.

Эмейла описала свой адаптационный период как страшный опыт. Она долго привыкала к частым переездам, постоянным сборам сумок и палаток и жизни без воды и газа.

Сейчас девушка уже освоилась. У нее появился бойфренд, на машине которого они путешествуют с цирком. Она объяснила, что не только участвует в выступлениях, но и работает на кассе, продает мерч во время антрактов, помогает с реквизитом, проверяет билеты. По словам девушки, у каждого артиста в цирке очень много обязанностей.

Как отмечает британка, цирк не гастролирует круглый год. Он работает с марта по ноябрь и на Рождество. В остальное время Эмейла отдыхает с бойфрендом и навещает родителей.

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