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16:55, 24 марта 2025Из жизни

Школьница сбежала от тирании отца и нашлась спустя год под вымышленным именем

В США девочку, сбежавшую от тирании отца, внезапно нашли в соседнем штате
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: WSBTV

В штате Теннесси, США, нашли 16-летнюю девушку, исчезнувшую год назад. Об этом сообщает New York Post.

Последний раз Асату Амун видели 1 февраля 2024 года в штате Джорджия. В тот день она сбежала из дома без обуви и каких-либо личных вещей и попала на видео с дверного звонка. В ходе расследования выяснилось, что перед побегом Асата поссорилась с отцом — Квабеной Амун. Он угрожал отправить ее в военное училище и назвал трусихой.

Спустя 13 месяцев Асату внезапно поймали в соседнем штате. Школьница скрывалась от тирании отца под вымышленным именем. На ее странное поведение обратил внимание Департамент по делам детей Теннесси. Асата делала противоречивые заявления при общении с разными госструктурами, и это побудило власти проверить ее документы. Так они и раскрыли ее истинную личность.

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Сотрудники департамента тут же сообщили об Асате ее матери Жасмин Доминик. Родители девочки разведены, до побега она вместе с двумя сестрами жила с отцом. «Я не могла в это поверить», — вспомнила Жасмин. Асата рассказала ей, что, сбежав из дома, спала на улице, пока ей не помог незнакомец. Он посадил ее на автобус и отправил в Теннесси.

Известно, что в 2024 году сестер Асаты забрали у Квабена из-за жесткого обращения. Сама девочка также обвиняла отца в физическом насилии, однако мужчина отвергал все обвинения. Пока об Асате будет заботиться Департамент по делам семьи и детей штата Джорджия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут 32-летний мужчина устроил пожар ради побега из жестокого плена мачехи. 20 лет его запирали в кладовой, где не было отопления зимой и не включался кондиционер летом, и выпускали лишь для того, чтобы он выполнял домашние дела.

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