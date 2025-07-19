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15:06, 19 июля 2025Бывший СССР

Дрон ВСУ атаковал семью в российском регионе

Рогов сообщил об атаке дрона ВСУ на семью в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал семью в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Вражеский дрон целенаправленно пытался убить семью в селе Верхняя Криница. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям», — сказал он.

По его словам, родители вместе с 14-летним сыном госпитализированы в больницу с осколочным ранением. Состояние пострадавших стабильное, врачи выявили у них ранения средней степени тяжести. Всю необходимую помощь семье уже оказали.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области. По словам губернатора российского региона Владимира Сальдо, ранения получили двое.

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