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15:44, 19 июля 2025Россия

Фотозона рухнула на молодоженов во время первого танца

Shot: Фотозона рухнула в нескольких сантиметрах от новобрачных в Нижневартовске
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Нижневартовске во время свадебного торжества массивная фотозона обрушилась в нескольких сантиметрах от жениха и невесты. Инцидент произошел во время их первого танца, сообщает Telegram‑канал Shot.

Конструкция упала таким образом, что едва не задела жениха и невесту, однако удар пришелся на видеографа, который снимал этот момент. Серьезных травм он не получил.

Праздничный вечер был прерван на час, пока организаторы восстанавливали декорации. После случившегося молодожены потребовали вернуть деньги за оформление.

Ранее в сети обсуждали историю женщины, которая поделилась на Reddit неожиданным происшествием в день своей свадьбы. Ее жених сначала намеренно испачкал ей лицо тортом, а потом уехал с шафером на украшенной машине, оставив гостей в недоумении.

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