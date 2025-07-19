Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:08, 19 июля 2025Путешествия

Из-за атаки ВСУ на российский регион десятки пассажирских поездов выбились из графика

ФПК: После ЧП на перегоне под Ростовом задерживаются 75 пассажирских поездов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

75 пассажирских поездов следуют с задержками из-за ЧП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) в своем Telegram-канале.

Железнодорожники делают все возможное для нормализации ситуации. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

В ночь 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в районе станции Лихая из-за падения обломков украинских дронов произошел обрыв линии электропередачи. Ранения получила сотрудница железной дороги, в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу Каменска-Шахтинского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    В ДНР уничтожили сражавшегося с 2022 года литовского снайпера

    Европе дали совет насчет России

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

    Из-за атаки ВСУ на российский регион десятки пассажирских поездов выбились из графика

    Япония сделала предупреждение на случай атаки Китая

    В России ответили на предложение Киева о переговорах

    В Европе заявили о самоубийстве из-за Украины

    В США сообщили о созданной ВС России угрозе для ВСУ

    В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости