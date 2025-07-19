Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 19 июля 2025Бывший СССР

Кличко заявил о неприязни к разговорам о Зеленском

Мэр Киева Кличко признался, что Зеленский не поддерживает контакт с ним
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отсутствии контактов между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передают «Вести».

Бывший боксер, а ныне столичный украинский градоначальник заявил о том, что ему неприятно говорить на тему общения с Зеленским.

«Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы. Это неумно», — признался он.

Ранее стало известно, что Кличко дал оценку правлению Зеленского. По мнению мэра Киева, в стране действует авторитаризм. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил Кличко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Загнал себя в угол». В Норвегии раскрыли план Трампа против России и объяснили его провальность

    Спасателям-добровольцам в прифронтовых зонах предложили особый правовой статус

    В World Aquatics восхитились победой российского синхрониста на чемпионате мира

    В США заявили о крупнейшем успехе России в СВО с начала года

    ВСУ ударили по району ЗАЭС

    Ксения Бородина раскрыла детали интерьера своей московской квартиры

    Врач рассказала об изменениях во время овуляции у женщин

    Россиян ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца

    На Западе поставили под вопрос способность Украины вести боевые действия в будущем

    Российские синхронистки пожаловались на еду на чемпионате мира в Сингапуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости