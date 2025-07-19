Кличко заявил о неприязни к разговорам о Зеленском

Мэр Киева Кличко признался, что Зеленский не поддерживает контакт с ним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отсутствии контактов между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передают «Вести».

Бывший боксер, а ныне столичный украинский градоначальник заявил о том, что ему неприятно говорить на тему общения с Зеленским.

«Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы. Это неумно», — признался он.

Ранее стало известно, что Кличко дал оценку правлению Зеленского. По мнению мэра Киева, в стране действует авторитаризм. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил Кличко.