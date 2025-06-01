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16:59, 1 июня 2025Бывший СССР

Кличко дал оценку правлению Зеленского

Мэр Киева Кличко дал оценку правлению Зеленского на Украине фразой о вони
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко дал оценку правлению президента Владимира Зеленского на Украине фразой о вони. По мнению политика, в стране действует авторитаризм. Своим видением Кличко поделился с The Times.

Мэр Киева в беседе с изданием отметил, что на Украине сейчас искоренены демократические принципы. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заметил Кличко в интервью.

Он также обратил внимание на то, что многие украинские мэры находятся под давлением.

До этого сообщалось, что Зеленский планирует сместить Кличко с поста мэра Киева к осени.

Еще раньше украинский политолог Юрий Романенко допустил, что украинский президент намерен ввести санкции против Кличко.

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