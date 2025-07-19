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23:59, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине сравнили совет Трампа перейти в наступление с прыжком с девятого этажа

Дмитрук назвал совет Трампа перейти ВСУ в наступление взрывоопасной идеей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский послушает совет американского коллеги Дональда Трампа и попытается отправить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступление, то это не приведет ни к чему хорошему. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Совет, конечно, "по-дружески мощный". Из разряда: "Брат, если хочешь победить — прыгни с девятого этажа вниз головой. Авось повезет», — прокомментировал политик статью газеты The Washington Post, написавшей о том, что Трамп дал соответствующую рекомендацию.

Он добавил, что, вероятно, Белый дом вскоре опровергнет эту информацию, так как идея слишком «взрывоопасная». Дмитрук подчеркнул, что Зеленский в то же время готов играть любую роль, «лишь бы не выключали свет на сцене».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп стремится сократить контакты с Зеленским.

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