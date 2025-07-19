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14:06, 19 июля 2025Бывший СССР

На Украине зафиксирован резкий рост уровня бедности

Уровень бедности на Украине с начала СВО вырос до 37 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Уровень бедности на Украине с начала специальной военной операции вырос почти вдвое — до 37 процентов. Об этом сообщает Telegram‑канал «Политика Страны» со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

По его словам, причиной стал общий спад экономических процессов на фоне боевых действий и негативных ожиданий. «Все происходящие в стране экономические процессы происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война», — отметил депутат.

Гетманцев добавил, что после окончания боевых действий ожидается обратная тенденция. Он напомнил о так называемых мирных дивидендах, когда по мере восстановления страны уровень бедности начинает снижаться.

Как отметил парламентарий, аналогичный процесс уже наблюдался после 2014 года, когда показатели бедности на Украине постепенно уменьшались до начала текущего конфликта.

Ранее депутат Даниил Гетманцев заявил, что теневые схемы остаются одним из главных тормозов для украинской экономики. По его оценке, страна ежегодно теряет на них около 800-900 миллиардов гривен, а в некоторых отраслях доля «тени» превышает 60 процентов.

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