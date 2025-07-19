Дизен: США уже решили избавиться от Зеленского

США уже приняли решение избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского», — написал он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского. Выборы на Украине были отменены из-за военного положение и всеобщей мобилизации.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что бывший главком Вооруженных сил Украины, ныне занимающий должность посла в Великобритании Валерий Залужный может вскоре сменить Зеленского на посту президента страны. Он отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.